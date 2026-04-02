Encontraron un gavilán abandonado dentro de una caja

Un ejemplar de gavilán mixto fue rescatado en Formosa luego de ser hallado dentro de una caja de cartón abandonada al costado de la Ruta Nacional 86.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje, cuando los efectivos advirtieron movimientos extraños en una caja ubicada sobre la banquina, lo que motivó su inspección.

Al abrirla, encontraron al ave con vida, por lo que procedieron a su resguardo inmediato.

Tras el procedimiento, se dio intervención a personal especializado, que indicó su traslado hacia la sede de Parques Nacionales en Laguna Blanca, donde recibirá atención y cuidados.

El rescate se enmarca en la normativa vigente de protección de fauna silvestre.