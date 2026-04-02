Era utilero de un club y está acusado de vender drogas en Almafuerte

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron dos puntos de venta de estupefacientes y detuvieron a un hombre de 40 años en la ciudad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba.

Los procedimientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se realizaron mediante allanamientos en viviendas ubicadas sobre calle Castelli al 200 y avenida Deán Funes al 300.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana, una escopeta calibre 12, una ballesta, un aire comprimido, 13 cartuchos y distintos elementos vinculados a la causa.

Según indicaron fuentes de la investigación, el detenido se desempeñaba como utilero de un club de fútbol de la ciudad y presuntamente realizaba delivery de estupefacientes en distintos barrios de Almafuerte.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero dispuso el traslado del sospechoso a sede judicial y el secuestro de todos los elementos incautados, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.