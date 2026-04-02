Parque Quebrada del Condorito

Fuego en las Altas Cumbres, un rayo desató un incendio

El incendio se registró en una zona sin acceso público y fue contenido durante la tarde tras un amplio operativo.
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Sucesos
jueves, 2 de abril de 2026 · 11:11

Ayer por la tarde, un incendio forestal se desató en el Parque Nacional Quebrada del Condorito por la caída de un rayo. El foco fue detectado cerca de las 14:30 horas y, según se informó, se habría originado en una zona sin acceso público.

En el lugar trabajaron guardaparques y brigadistas del parque, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, la Brigada ETAC y personal de la Administración de Parques Nacionales.

Para el operativo se desplegó un camión URO con equipamiento especializado y móviles con brigadistas y guardaparques.

El incendio logró ser contenido durante la misma tarde, favorecido por las lluvias registradas en el sector. Se mantienen guardias preventivas en la zona afectada.

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