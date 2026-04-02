Fuego en las Altas Cumbres, un rayo desató un incendio

Ayer por la tarde, un incendio forestal se desató en el Parque Nacional Quebrada del Condorito por la caída de un rayo. El foco fue detectado cerca de las 14:30 horas y, según se informó, se habría originado en una zona sin acceso público.

En el lugar trabajaron guardaparques y brigadistas del parque, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, la Brigada ETAC y personal de la Administración de Parques Nacionales.

Para el operativo se desplegó un camión URO con equipamiento especializado y móviles con brigadistas y guardaparques.

El incendio logró ser contenido durante la misma tarde, favorecido por las lluvias registradas en el sector. Se mantienen guardias preventivas en la zona afectada.