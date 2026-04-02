Lluvia y tragedia en la ruta: un joven falleció en un choque en Piquillín

Un trágico accidente vial ocurrido este miércoles por la tarde en la localidad de Piquillín, en el departamento Río Primero, dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años.

El siniestro se produjo sobre la exruta nacional 19, a la altura del kilómetro 299. Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en una motocicleta de 110 cc cuando, por causas que aún se investigan, impactó por alcance contra una maquinaria agrícola tipo fumigadora.

Las condiciones climáticas podrían haber influido en el hecho, ya que al momento del accidente se registraba lluvia en la zona, lo que habría reducido la visibilidad.

Tras el aviso, un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, pero al llegar solo pudo constatar el fallecimiento del motociclista en el sitio.

La fumigadora era conducida por un joven de 21 años que resultó ileso. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la División Accidentología Vial, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios de rigor.