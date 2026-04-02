Mineros chilenos extraían oro de manera ilegal en la Cordillera y fueron detenidos

Cuatro mineros de nacionalidad chilena fueron detenidos acusados de extraer oro de manera ilegal en la provincia de San Juan, a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera de los Andes.

Efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional recibieron una alerta por la presencia de los extranjeros en el lugar y corroboraron que ingresaron al país mediante un paso clandestino, conforme a la información de medios locales.

Una vez allí, los agentes redujeron a los implicados y concretaron los arrestos, al tiempo que incautaron un arma de fuego, palas, picos y los minerales robados.

Asimismo, secuestraron una carabina calibre .22, oro en bruto, 14 bolsas con rocas extraídas y otros elementos de minería.

La Fiscalía Federal de San Juan avaló el operativo y dispuso los arrestos por los delitos de tentativa de contrabando de exportación de oro, ingreso ilegal al país y tenencia ilegal de armas.