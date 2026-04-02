Pánico en el barrio Colinas por una garrafa en llamas

Momentos de gran tensión se vivieron en barrio Colinas, sobre calle Intendente Grimberg, cuando un vecino sacó a la calle una garrafa que se encontraba prendida fuego en su vivienda.

Según se pudo conocer, el vecino actuó rápidamente para evitar que las llamas se propagaran dentro del domicilio, trasladando la garrafa hacia la vía pública mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Personal de Seguridad Urbana y policial realizó un corte preventivo de calle y aseguraron la zona para resguardar a los vecinos y facilitar el trabajo de los bomberos, quienes al arribar lograron contener la situación y evitar mayores consecuencias.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el episodio generó momentos de preocupación entre los residentes de la zona.