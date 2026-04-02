Pareja detenida por vender cocaína y marihuana en Malagueño

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron un punto de venta de drogas en la ciudad de Malagueño y detuvieron a un hombre y una mujer acusados de comercializar estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle De Los Mineros al 300, en el departamento Santa María. Durante el operativo, los investigadores lograron secuestrar varias dosis de cocaína y marihuana, sustancia de corte, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Según las investigaciones, los detenidos —ambos mayores de edad y pareja entre sí— serían referentes del narcomenudeo en la ciudad.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los aprehendidos a sede judicial y la remisión de todos los elementos secuestrados, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.