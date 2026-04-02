Rafael Di Zeo llegó a Córdoba y le prohibieron ir al Kempes

Rafael Di Zeo fue notificado este jueves en Córdoba que no podrá ingresar al estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del operativo de seguridad por el partido entre Boca Juniors y Talleres.

La situación se registró tras su arribo a la provincia en un vuelo comercial, cuando las autoridades ya habían sido alertadas de su presencia.

Sobre Di Zeo pesa un derecho de admisión vigente desde noviembre de 2024, que le prohíbe el ingreso y permanencia en cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional.

Ante esto, personal policial junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un procedimiento en el aeropuerto, donde fue demorado y notificado formalmente sobre la restricción.

El operativo forma parte del dispositivo de seguridad dispuesto para el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.