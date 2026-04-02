Rescate en el Cerro de la Cruz de San Antonio de Arredondo

En la noche de este miércoles, alrededor de las 21:15 horas, los servicios de emergencia llevaron adelante un operativo de rescate en el sector del Cerro de la Cruz, en la localidad de San Antonio de Arredondo.

El procedimiento se activó tras el llamado de emergencia por una mujer de 29 años, oriunda de la zona, quien se encontraba con su pareja al momento del hecho y había sufrido una caída mientras realizaba el recorrido, resultando con una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.

En el lugar trabajó de manera conjunta personal del DUAR junto a Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, quienes lograron asistir a la joven en la estación N°5 del sendero. Posteriormente, fue trasladada hasta la base del cerro, donde recibió atención por parte del servicio de emergencias Punilla Sur.

Finalmente, la mujer fue derivada al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz para una mejor evaluación y tratamiento. El operativo demandó un importante despliegue debido a la complejidad del terreno y las condiciones nocturnas.