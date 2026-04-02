Robaron una caja fuerte y cayeron tras un allanamiento

Dos hombres de 45 y 29 años fueron detenidos tras un allanamiento positivo en el departamento Santa María, en el marco de una investigación por el robo de una caja fuerte en una panificadora de Alta Gracia.

El procedimiento se concretó luego de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, lo que permitió identificar a los presuntos autores.

Durante el operativo, el personal policial logró además el secuestro de un arma de fuego y distintos elementos vinculados al hecho.

La causa continúa bajo investigación mientras se avanza en la recolección de pruebas.