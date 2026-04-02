Ruta 38: una ambulancia chocó mientras llevaba una paciente

Un choque se registró este mediodía en Valle Hermoso, sobre la Ruta 38, cuando una ambulancia que trasladaba a una paciente colisionó con un automóvil.

El siniestro ocurrió en la intersección con calle Presidente Perón y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y una unidad sanitaria proveniente de San Marcos Sierras, que se dirigía hacia el sur.

Tras el impacto, se desplegó un operativo con dos unidades de Bomberos Voluntarios, que realizaron tareas de seguridad y asistencia en el lugar.

De manera preventiva, la paciente que era trasladada fue derivada en otro servicio de emergencias que acudió al lugar.

La situación fue controlada y el tránsito se normalizó tras la intervención de los equipos de emergencia.