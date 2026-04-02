Salsipuedes: murió un hombre tras un derrumbe en su vivienda

Salsipuedes. Un hombre de 50 años falleció en la tarde de ayer en barrio Los Altos, en la localidad de Salsipuedes, luego de que su vivienda se derrumbara por motivos que aún se encuentran bajo investigación.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) junto a Bomberos Voluntarios, quienes realizaron el corte de suministros y el perimetrado del sector para garantizar la seguridad.

Posteriormente, los equipos de emergencia llevaron adelante tareas de apuntalamiento que permitieron recuperar el cuerpo sin vida de la víctima entre los escombros.

El hombre habría resultado herido a raíz del derrumbe de su vivienda ocasionado por la explosión de una garrafa, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Las causas en las que se desarrolló el hecho se encuentran bajo investigación.

