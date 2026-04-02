San Alberto: rescataron a siete personas aisladas por la creciente

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Sucesos
jueves, 2 de abril de 2026 · 00:30

San Alberto. Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde en el Arroyo La Trinidad, camino a la Escuela Ceferino Namuncura, cuando una repentina creciente dejó a siete personas completamente aisladas en la otra margen del cauce.
El Operativo movilizó a personal del DUAR, ETAC y Bomberos Voluntarios, quienes debieron desplegar técnicas especializadas de rescate en medios acuáticos para poder llegar hasta los afectados.
Entre los rescatados se encontraban tres docentes de la escuela rural, junto a un hombre oriundo de Mina Clavero y tres alumnos menores de edad provenientes de la zona de Pampa de Achala.
Ante la fuerza del agua y la imposibilidad de cruzar por sus propios medios, los rescatistas instalaron un sistema de cuerdas que permitió realizar un cruce asistido, en una maniobra delicada pero efectiva, logrando evacuar a todos de manera segura.
Afortunadamente, tras ser evaluados, se confirmó que ninguno presentaba lesiones ni requería asistencia médica, aunque sí recibieron abrigo y bebidas calientes tras el difícil momento vivido.
El operativo continuó en el lugar con tareas para asegurar dos vehículos que quedaron anegados por la crecida.

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