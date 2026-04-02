Un arroyo arrastró vehículos en el Parque Quebrada del Condorito

En paralelo a las lluvias registradas en Altas Cumbres, la crecida del Arroyo Trinidad provocó una situación de riesgo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde dos vehículos fueron arrastrados por la corriente.

En los rodados, se trasladaban personas vinculadas a la Escuela Ceferino Namuncurá y familias, quienes debieron ser rescatadas en un operativo coordinado con participación de guardaparques, personal del ETAC y Bomberos Voluntarios de Mina Clavero.

Tras el rescate, los ocupantes fueron asistidos en el lugar mientras se aguardaba el descenso del caudal para poder retirar los vehículos. Desde los equipos intervinientes reiteraron la importancia de no intentar cruzar ríos o arroyos cuando presentan crecidas, especialmente en zonas serranas.