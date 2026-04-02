Una anciana cayó a un pozo ciego y fue rescatada por los bomberos

Córdoba. Una mujer de 85 años fue rescatada ayer tras caer a un pozo ciego de unos ocho metros de profundidad en su vivienda de barrio Parque Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle José Clemente Lascano al 1000, hasta donde acudió personal de la Dirección Bomberos. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba en el interior del pozo, por lo que iniciaron un operativo de rescate.

Para extraer a la víctima, los bomberos utilizaron un sistema de ventaja mecánica y un trípode de rescate, lo que permitió retirarla de manera segura.

Una vez fuera, la octogenaria fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Sanatorio de la Cañada con diagnóstico de politraumatismos.

