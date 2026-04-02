Una mujer de 56 años quedó atrapada por la crecida en Mina Clavero

Una mujer de 56 años fue rescatada este viernes al mediodía en Mina Clavero luego de quedar aislada en medio del río Los Sauces por una crecida repentina.

El hecho ocurrió en el balneario Los Elefantes, donde la mujer, oriunda de Córdoba Capital, quedó sobre una isla de piedras en pleno cauce tras el aumento súbito del caudal.

La situación generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar, hasta que intervino personal del DUAR junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero.

Mediante maniobras de salvamento acuático y el uso de equipamiento específico, los rescatistas lograron llegar hasta la mujer y trasladarla hacia la costa.

Tras el rescate, fue asistida por el servicio de emergencias, que constató que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado.