Volcó una camioneta con cinco personas en el norte de Córdoba

Un vuelco se registró esta mañana en un camino rural que une la localidad de Lucio V. Mansilla con el paraje El Tuscal.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.40, cuando una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 51 años perdió el control y terminó volcando.

En el vehículo viajaban otras cuatro personas mayores, todas oriundas de Mansilla.

Personal médico asistió a los ocupantes en el lugar tras el siniestro.