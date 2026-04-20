Amenazaron con matarlo y trataron de escapar, ocurrió en Carlos Paz

Dos sujetos de 52 y 44 años fueron detenidos esta tarde luego de haber amenazado de muerte a un hombre en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde en la calle Neuquén, lograron interceptarlos a bordo de un Renault Sandero en el centro de la ciudad y se les secuestró una cuchilla de carnicero.

La justicia tomó intervención el hecho y se investiga si se conocían previamente.

Los sospechosos fueron aprehendidos en la esquina de San Martín y Saavedra luego de la denuncia presentada por un vecino de 35 años, quien evitó brindar mayores detalles sobre el suceso.

La Fiscalía de Turno ordenó una serie de actuaciones y trascendió que los hombres quedaron alojados en la comisaría local.