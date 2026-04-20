Amenazaron con un tiroteo en una escuela y hallaron armas

Un allanamiento realizado en la ciudad de Bell Ville permitió secuestrar armas y diversos elementos en el marco de una investigación por amenazas de tiroteo en un establecimiento educativo.

El procedimiento se concretó el pasado viernes por la noche, luego de tareas investigativas que llevaron a los efectivos hasta una vivienda deshabitada ubicada sobre calle Corrientes al 300.

Según se informó, dos menores habrían ocultado allí distintos objetos vinculados a la causa. Durante el registro, la Policía secuestró rifles y pistolas de aire comprimido, cartuchos de distintos calibres, armas blancas y hachas de fabricación casera.

Además, se encontraron pasamontañas, máscaras, herramientas y botellas con una sustancia polvorienta blanca, todos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, que busca determinar las responsabilidades y el alcance de las amenazas.