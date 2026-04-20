Atacaron y prendieron fuego la celda del menor implicado en el tiroteo de San Cristóbal

La seguridad en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores llegó a un punto crítico tras un violento ataque contra el adolescente de 16 años (N.C.), acusado de ser partícipe secundario en el crimen de Ian Cabrera. El joven fue blanco de un intento de agresión y el incendio provocado de su celda, lo que derivó en un pedido urgente de traslado por parte de su defensa.

Emboscada y fuego en el pabellón

El incidente ocurrió cuando el menor se trasladaba a una reunión con sus abogados. Aprovechando el movimiento, otros internos del pabellón juvenil iniciaron un foco ígneo dentro de su celda y prendieron fuego su colchón. Según los reportes, también intentaron agredirlo físicamente durante el trayecto, en lo que la defensa califica como un claro acto de intimidación que puso su vida en riesgo.

El reclamo de la defensa

Ante la gravedad de los hechos, los abogados del imputado solicitaron a la Justicia:

Traslado inmediato: Mover al joven a una dependencia fuera de la ciudad de Santa Fe para alejarlo de la población carcelaria común.

Medidas de protección: Garantizar su integridad física y emocional mientras cumple la prisión preventiva.

N.C. se encuentra bajo un régimen de alojamiento cerrado desde el 9 de abril, tras la orden del juez José Alberto Boaglio. A diferencia del autor material de los disparos (quien tiene 15 años y es inimputable), el joven de 16 años sí es punible bajo la ley vigente.

Contexto de la tragedia

El caso que conmocionó a la provincia ocurrió el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal. Durante el izamiento de la bandera, un alumno de 15 años abrió fuego con una escopeta, matando a Ian Cabrera (13) e hiriendo a otros ocho estudiantes.

La fiscal Carina Gerbaldo sostiene que N.C. colaboró con el agresor y tenía conocimiento previo del plan, imputándolo como partícipe secundario de homicidio calificado. Por su parte, la defensa niega estas acusaciones, argumentando falta de pruebas, y ha apelado tanto la calificación legal como la prisión preventiva ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela.