Atrapan a una mujer vinculada a una banda narco en Bajo Yapeyú

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un allanamiento en la ciudad de Córdoba que culminó con la detención de una mujer de 32 años, presuntamente integrante de una banda narco que había sido desbaratada tiempo atrás.

El operativo se realizó sobre calle Apóstoles al 2500, en barrio Bajo Yapeyú, donde los investigadores lograron incautar elementos de interés para la causa y concretar la aprehensión de la mujer.

Según informaron, el procedimiento está vinculado a un allanamiento anterior realizado el 30 de septiembre de 2025, en el que se había cerrado un punto de venta de drogas, con la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Segundo Turno de la ciudad de Córdoba, cuyas autoridades supervisaron el operativo.