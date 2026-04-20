Desactivaron fiestas clandestinas con miles de personas

Un amplio operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba permitió desactivar fiestas clandestinas de gran escala durante el fin de semana, en distintos sectores de la capital.

Las intervenciones se basaron en tareas de inteligencia previas y controles coordinados, que derivaron en la desarticulación de eventos ilegales antes de que alcanzaran una mayor convocatoria. En uno de los procedimientos más relevantes, se desalojó una fiesta electrónica que se desarrollaba sobre la autopista Córdoba–Rosario, donde había más de mil personas y alrededor de 200 vehículos.

En el lugar se constató además la presencia de menores de edad y una estructura montada con equipos de sonido, baños químicos y vallado, pese a no contar con habilitación ni condiciones de seguridad. La Policía procedió al desalojo, mientras que personal municipal dispuso el cese de la actividad y el secuestro de distintos elementos.

En paralelo, otro operativo sobre la autopista Córdoba–Villa María permitió frenar el ingreso de más de 700 vehículos a un predio donde ya se concentraban unos 200 autos, evitando así una convocatoria masiva.

Las acciones formaron parte de un esquema integral de control que también incluyó la supervisión de más de 110 eventos habilitados, además de clausuras en bares y locales por exceso de capacidad y falta de condiciones de seguridad.

Desde las autoridades señalaron que estos operativos buscan prevenir riesgos, garantizar el orden y evitar el funcionamiento de eventos no autorizados que suelen desarrollarse por fuera de toda normativa.