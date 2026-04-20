Desbaratan punto narco que operaba las 24 horas en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló un punto de venta de drogas en barrio Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba, y detuvo a cuatro hombres acusados de comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en dos viviendas ubicadas dentro de un mismo terreno, sobre calle San Jerónimo al 5000. En el lugar, los efectivos irrumpieron con orden judicial y lograron la detención de cuatro hombres de 33, 34, 36 y 39 años.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 2.206 dosis de cocaína y 703 de marihuana, además de 1.820.300 pesos en efectivo, un vehículo, cuatro televisores y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el lugar funcionaba como un “búnker”, acondicionado específicamente para la venta de drogas y con actividad permanente durante todo el día.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial, imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.