Despiste en la Ruta 28, una camioneta cayó a un barranco en Tanti

Una camioneta perdió el control y cayó anoche por un barranco en la Ruta 28 de Tanti. El accidente se registró el domingo pasado alrededor de las 21,30 horas a la altura del kilómetro Nº760 y trascendió que una mujer de 33 años resultó herida y fue trasladada hacia el Hospital Domingo Funes.

El siniestro estuvo protagonizado por una Chevrolet S10 donde viajaban cinco personas, la cual era conducida por un hombre de 45 años, oriundo de Córdoba Capital.

Se investiga cómo se produjo el accidente y trascendió que el rodado cayó por un barranco ubicado a la vera de la ruta.

Al lugar, acudió el servicio de emergencias médicas y brindó asistencia a los involucrados. En ese sentido, se dispuso el traslado de una mujer que sufrió traumatismos leves y fue derivada al Hospital Domingo Funes para una mejor atención.