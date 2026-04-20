Detenidos por disparar desde un balcón a personas en Córdoba

La zona de Plaza España se convirtió en el escenario de un violento y absurdo episodio durante las últimas horas. El hecho culminó con la detención de dos hombres mayores de edad en un edificio de calle Chacabuco al 1000, luego de que un transeúnte resultara herido por disparos efectuados desde la altura.

La intervención policial se activó tras el alerta de un joven de 29 años. La víctima denunció haber sentido un impacto agudo en la zona del omóplato izquierdo mientras caminaba por el sector. Según su relato inicial, los disparos provenían de uno de los departamentos del inmueble mencionado, lo que permitió a los efectivos orientar la búsqueda de forma inmediata.

Con la anuencia del personal de seguridad del edificio, los agentes lograron ingresar y localizar la unidad desde donde se habrían originado las detonaciones. Al ser entrevistados por la fuerza policial, los dos sujetos presentes en la vivienda reconocieron haber realizado disparos hacia la vía pública, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

En el lugar de los hechos se procedió al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5.5, elemento que habría sido utilizado para herir al peatón. Los acusados fueron trasladados a la sede policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia bajo los cargos pertinentes por las lesiones provocadas.