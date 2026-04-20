Detienen en Cosquín a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 39 años fue detenido esta madrugada en Cosquín luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El operativo se llevó a cabo alrededor de la 01:00 en la intersección de avenida San Martín y calle Montessori, en barrio Alto Mieres, mientras efectivos de la Departamental Punilla Norte realizaban tareas de patrullaje preventivo.

Según se informó, al controlar al hombre y verificar sus datos a través del sistema policial, los uniformados detectaron que era requerido por la Justicia.

La orden había sido emitida por la Unidad Judicial de Sustracción de Automotores.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.