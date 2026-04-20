Detuvieron a los ladrones que huyeron y dejaron la moto

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos este domingo por la tarde, acusados de haber ingresado a robar en una vivienda de Sebastián Elcano y abandonar la motocicleta en la huida.

El hecho había ocurrido alrededor de las 7, cuando los ladrones irrumpieron en una casa y escaparon tras el aviso a la Policía. En ese momento, si bien no lograron ser capturados, dejaron en el lugar la moto en la que se conducían, además de dos botellas de gin, una de vodka y tres cascos protectores.

A partir de esos elementos, se avanzó en la identificación de los sospechosos, quienes fueron localizados horas más tarde en la vía pública y finalmente detenidos. Ambos son oriundos de Villa de María del Río Seco.

La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes interviene en la causa y los imputó por violación de domicilio, daño y robo en grado de tentativa.