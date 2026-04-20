Detuvieron a un hombre que intentó robar una garrafa en Alto de San Pedro

Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas luego de haber intentado robar una garrafa en el barrio Altos de San Pedro de la ciudad de Villa Carlos Paz. Lo vieron a través de las cámaras de seguridad, se montó un Operativo Cerrojo y lograron aprehenderlo a escasos metros del lugar.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 23:55 horas en la intersección de calles Chile y Tierra del Fuego.

El personal policial fue comisionado por la Central de Comunicaciones tras recibir un llamado de alerta que alertaba sobre la presencia de un sujeto dentro de una propiedad. Según manifestó el dueño del inmueble, el delincuente se había metido en su patio y se había apoderado de una garrafa de 10 kilos que se encontraba debajo del asador.

Con los datos aportados por la víctima, se logró la aprehensión del sospechoso y se dispuso su traslado a la comisaría local.