Doble búsqueda en Punilla por dos mujeres desaparecidas

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín solicitó ayuda a la comunidad para localizar a Martina Simona Scalko, de 24 años, y Melisa Ayelén Baigorria, de 31, quienes se encuentran desaparecidas desde distintos puntos del Valle de Punilla.

En el caso de Scalko, la joven se habría ausentado el domingo 19 de abril de la comunidad terapéutica Santa María, ex Hospital Colonia Santa María, en la ciudad de Santa María de Punilla.

Según la descripción oficial, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene el cabello ondulado castaño claro, un lunar en la nariz y un tatuaje de un laurel en la muñeca izquierda. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, campera de abrigo negra con peluche en la capucha y remera negra.

Por su parte, Baigorria fue vista por última vez el 16 de abril en la zona céntrica de Cosquín. Es de contextura física mediana, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene el cabello oscuro, ondulado y largo hasta la cintura, tez blanca y ojos de color negro. Vestía una pollera blanca con bordados y un poncho marrón.

Las autoridades solicitaron que, ante cualquier información sobre el paradero de ambas, se dé aviso inmediato a la Comisaría de Santa María de Punilla al teléfono 3541-488180, a la Comisaría de Cosquín al 3541-458160, o a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803. También se puede acudir a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.