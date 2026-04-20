El accidente en las Altas Cumbres pone en riesgo la vuelta del rally mundial

El trágico accidente ocurrido durante el Rally Sudamericano, donde perdió la vida un espectador y otros resultaron heridos, podría tener graves consecuencias y perjudicar el deseo de la Provincia de Córdoba de volver a albergar una fecha del Rally Mundial. Durante la competencia disputada el fin de semana pasado, quedaron en evidencia las falencias organizativas y los errores vinculados a la seguridad del evento.

Mientras avanza la investigación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para determinar responsabilidades, el promotor David Eli dialogó con El Doce y cuestionó las fallas que derivaron en la tragedia de Giulio Cesare.

«Este evento fue todo improvisación, desde el organizador, que nunca organizó un evento. Si uno repasa el reglamento, el director de carrera es un total desconocido. El responsable de seguridad es la primera vez que ejerce esta función. Tiene trayectoria en rally raid, pero en Arabia Saudita, donde hay mucha menos gente que acá»; explicó el especialista.

En ese sentido, Eli reveló que no había cinta roja en el tramo y no hubo advertencia al público de la llegada de los vehículos.

El punto más cuestionado está vinculado a que no se establecieron zonas de seguridad en un tramo complejo donde se realizaban dos pasadas.

Sobre las consecuencias que el accidente podría tener para la región, dijo: «Este evento se malvendió, no clasificaba para nada. Cuando haya que evaluar un Mundial, la FIA va a poner cuatro ojos en alerta. Esto le hizo mucho daño al futuro del rally. En 39 años de rally en Argentina había un solo antecedente de un espectador herido, pero nada que ver con esto».