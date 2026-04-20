Encontraron muerto al profesor brasileño que desapareció tras acudir a una cita

El profesor universitario de nacionalidad brasileña que se encontraba desaparecido desde el martes pasado en el barrio porteño de Monserrat, cuando acudió a una cita, fue encontrado muerto.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Danilo Neves Pereira, de 35 años, falleció durante la madrugada del 15 de abril tras ingresar al Hospital Ramos Mejía por un cuadro de descompensación psicotrópica.

Un amigo del extranjero radicó una denuncia por “averiguación de paradero” ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 luego de entablar contacto por última vez el martes 14, momento en el que había concurrido a un departamento de Avenida de Mayo 748, donde mantuvo una cita con una persona que conoció por una aplicación.

Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad intervino en el caso junto al consulado de Brasil en la Capital Federal y determinó que Neves Pereira sufrió un desmayo por supuesto consumo de cocaína, por lo que fue trasladado al nosocomio en el que estaba registrado como NN.

El docente enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, ciudad en la que cursaba un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas.