Intenso operativo policial

Encontraron a una de las dos mujeres que buscaban en Punilla

Se dispuso su inmediato traslado a la dependencia policial y trascendió que está fuera de peligro.
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Sucesos
lunes, 20 de abril de 2026 · 13:54

Tras una intensa búsqueda que se desarrolló durante las últimas horas, fue encontrada una de las dos mujeres que habían desaparecido en el Valle de Punilla. Se trata de Melisa Ayelén Baigorria, de 31 años, quien fue identificada este mediodía en las inmediaciones de la Terminal de Villa María.

El personal policial realizaba un patrullaje preventivo por el sector cuando logró dar con la mujer.

Se dispuso su inmediato traslado a la dependencia policial local, con el objetivo de cumplimentar los trámites administrativos y legales pertinentes, además de recibir la asistencia médica preventiva para asegurar su buen estado de salud.

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