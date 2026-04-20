Escapó hacia un descampado pero fue atrapada: tenía un vehículo robado

Una mujer de 20 años fue aprehendida durante la madrugada de este lunes en Cosquín, luego de intentar escapar de un control policial a bordo de un vehículo que tenía pedido de secuestro por robo. El operativo se llevó a cabo en barrio Las Carmelitas y terminó con la recuperación del rodado.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00, cuando efectivos de la Departamental Punilla Norte realizaban patrullajes preventivos por la zona y detectaron un Peugeot 408 circulando por calle Vélez Sarsfield. Al chequear el dominio en el sistema policial, confirmaron que el auto registraba un pedido de secuestro vigente por robo, solicitado por una dependencia de Monte Cristo.

Al advertir la presencia policial, la conductora desobedeció la orden de detenerse y escapó a gran velocidad. La persecución se extendió hasta un descampado, donde el vehículo quedó detenido entre arbustos. En ese momento, la mujer descendió e intentó continuar la fuga a pie, pero fue rápidamente alcanzada por los uniformados.

La joven fue detenida en el lugar y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el vehículo fue secuestrado y será sometido a las pericias correspondientes.