Fin de semana con 25 detenidos y más de 30 vehículos secuestrados

Un total de 25 personas fueron detenidas durante distintos operativos realizados el fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, en el marco de controles preventivos y acciones de seguridad.

Según informó la Policía, los procedimientos también derivaron en el secuestro de más de 30 vehículos por diversas infracciones, además del decomiso de seis armas blancas.

Los operativos se desarrollaron de manera conjunta con la Guardia Local de Prevención y la Dirección de Tránsito Municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y controlar la circulación en distintos puntos de la ciudad.

Las detenciones se vinculan a diferentes delitos y contravenciones, quedando los involucrados a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.