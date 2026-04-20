Fuerte choque en la E-55: un conductor quedó atrapado

Un accidente entre un colectivo y un automóvil se registró esta mañana en la ruta E-55, a la altura del kilómetro 17, en cercanías del dique, en el corredor de Punilla.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:16, cuando por causas que se investigan ambos vehículos colisionaron, provocando daños de consideración en el rodado menor.

Al llegar al lugar, personal de emergencias ya había logrado liberar al conductor del automóvil, quien había quedado atrapado en el interior. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia hacia un centro de salud.

Bomberos de La Calera realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de la calzada para restablecer la circulación, mientras que en el sector también trabajaron Defensa Civil y Policía Caminera.