Gritos y corridas: un tigre escapó del escenario y avanzó sobre el público

Un momento de terror se vivió en un circo de Rostov del Don, cuando uno de los tigres del espectáculo escapó del área delimitada y se lanzó hacia el público en plena función. El incidente ocurrió este domingo, luego de que cediera la red de contención que separaba a los espectadores de los animales.

Según testigos, el felino irrumpió en las gradas, generando pánico entre los presentes. Niños y adultos huyeron desesperados en busca de resguardo mientras el lugar era evacuado de urgencia. A pesar del susto, no se reportaron personas heridas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la falla en las medidas de seguridad. “Se están llevando a cabo las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y luego se tomará una decisión conforme a la legislación vigente”, indicaron fuentes oficiales.

En Rusia, el uso de animales en circos continúa permitido como parte de una tradición arraigada, siempre que las compañías cuenten con habilitación. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre los riesgos que implican este tipo de espectáculos, tanto para el público como para los propios animales.

A diferencia de ese país, en naciones como Argentina y México, la utilización de animales en circos está prohibida por ley, en el marco de normativas que buscan garantizar el bienestar animal y la seguridad de las personas.