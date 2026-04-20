Hallan chapas patentes y herramientas en un auto buscado

Un vehículo con pedido judicial fue secuestrado en barrio Ameghino Norte durante un procedimiento realizado por efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) en la ciudad de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Agustín Roque Arias y Aviador Almonacid, luego de que el personal policial detectara inconsistencias en el sticker de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), lo que permitió advertir un requerimiento judicial vigente sobre el rodado.

Al inspeccionar el automóvil, un Volkswagen Nivus, los efectivos hallaron en su interior diversos elementos, entre ellos una radio tipo handy, una soga, una linga, un gato hidráulico y herramientas como una ganzúa, una llave cruz y una pinza alicate.

Además, se secuestraron seis chapas patentes que se encontraban dentro del vehículo.

Todo lo incautado quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar el origen y posible uso de los elementos encontrados.