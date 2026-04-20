¿La madre de Ángel fue atacada por otras reclusas en prisión?

La causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un fuerte foco de tensión tras la circulación de un rumor que generó impacto en redes sociales y algunos medios. La versión indicaba que su madre, Mariela Altamirano —actualmente detenida—, había sido brutalmente golpeada dentro del penal, lo que provocó una rápida reacción pública.

Altamirano se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, luego de haber sido trasladada desde la comisaría de Rada Tilly por orden del juez Alejandro Soñis. La medida se resolvió durante la audiencia de control de detención, donde también se dispuso que su pareja, Michel González, permanezca detenido durante seis meses en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

El traslado de la mujer respondió a cuestiones logísticas, vinculadas a la falta de espacios adecuados para alojar detenidas en Comodoro. Sin embargo, en medio de la conmoción que atraviesa el caso, comenzó a viralizarse una versión que aseguraba que Altamirano había sido víctima de una golpiza por parte de otras internas. El dato fue difundido por la organización Derechos Del Hombre Por Igualdad y rápidamente se replicó.

Qué ocurrió realmente dentro del penal

Con el paso de las horas, fuentes oficiales y autoridades penitenciarias salieron a aclarar la situación. Según indicaron, no existió una agresión de la magnitud que se había instalado públicamente. En cambio, señalaron que se trató de un episodio menor que fue malinterpretado y amplificado.

Además, desde la Defensa Pública confirmaron que Altamirano fue revisada por personal especializado, que constató su estado de salud general y no encontró lesiones ni signos de violencia física, desmintiendo así la versión inicial que había generado alarma.

En paralelo, también trascendió que Michel González habría realizado un pedido de condiciones específicas antes de su traslado, como contar con luz natural y un baño en condiciones. Este dato despertó indignación en la opinión pública, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga.

De acuerdo a la autopsia preliminar, el pequeño Ángel presentaba más de 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral hemorrágico generalizado, lesiones que habrían sido determinantes en su fallecimiento. La investigación continúa mientras el caso sigue generando conmoción y fuerte repercusión social.