Secuestran 300 kilos de carne ilegal y detienen a un hombre en Brinkmann

Un procedimiento de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba permitió detectar un caso de faenamiento clandestino y transporte ilegal de carne vacuna en la zona rural de Brinkmann, con el secuestro de una importante cantidad de carne y la detención de un hombre.

El operativo se llevó a cabo esta tarde, cuando efectivos del destacamento La Flor controlaron un Renault 9 que se encontraba en actitud sospechosa. En el vehículo viajaban un hombre mayor de edad y un menor, y al inspeccionarlo encontraron varias bolsas con restos de desposte vacuno.

Ante la situación, los uniformados procedieron al secuestro de aproximadamente 300 kilos de carne, además del rodado, y a la aprehensión del conductor, oriundo de Brinkmann.

Tomó intervención la Dirección de Control y Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, que impartió directivas en el marco del artículo 115 del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.

En paralelo, con la participación del área de Bromatología municipal, se realizó la desnaturalización de toda la carne incautada.

Según se indicó, el hombre sería reincidente en este tipo de prácticas vinculadas a la comercialización de carne sin controles sanitarios, lo que representa un riesgo para la salud pública.