Siguen internadas las dos mujeres atropelladas en la Avenida Uruguay

La seguidilla de accidentes en la intersección de Avenida Uruguay y Olsacher mantiene en alerta a la comunidad de Villa Carlos Paz, mientras se conocen nuevos detalles sobre la evolución de las dos mujeres heridas en menos de 48 horas.

Las autoridades sanitarias confirmaron que los cuadros clínicos de ambas pacientes presentan realidades muy distintas tras los violentos impactos sufridos en el ingreso al Puente Uruguay.

La mujer de 54 años, que fue atropellada por una motocicleta el pasado jueves por la noche, atraviesa el cuadro más complejo. Debido a la gravedad del traumatismo de cráneo sufrido en el lugar, continúa en estado crítico tras haber sido derivada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba. Su pronóstico sigue siendo reservado y permanece bajo asistencia médica intensiva.

Por otro lado, el panorama es más alentador para la mujer de 57 años que fue embestida por un Peugeot 208 durante la madrugada del domingo. Según la última actualización médica, la paciente, que es oriunda de la capital provincial, se encuentra estable y fuera de peligro. Actualmente permanece alojada en el Hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales monitorean sus lesiones antes de otorgarle el alta.

Mientras tanto, la justicia local continúa con las pericias para determinar las responsabilidades de los conductores en ambos hechos. La repetición de estos siniestros en un mismo punto geográfico y en un lapso de tiempo tan breve ha puesto el foco en la peligrosidad de dicho cruce peatonal durante los horarios nocturnos.