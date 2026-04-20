Siguen las amenazas de tiroteos escolares en todo el país y las autoridades ponen control

Las amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país continúan y, en medio de un clima de incertidumbre, las autoridades de las diversas provincias decidieron poner control a través de allanamientos, operativos, inspección de mochilas y hasta conferencias de prensa.

En Puerto Madryn informaron que este lunes se llevaron a cabo allanamientos contra dos menores, ambos de 16 años, en el marco de una causa por intimidaciones.

Sobre la situación en Salta, medios locales comunicaron que se reforzaron los controles en las diversas instituciones educativas y en un colegio se revisaron más de 400 mochilas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación en Tucumán es similar a la de otras provincias, debido a que se intensificaron los controles y la presencia policial en la puerta de las escuelas.

En Santa Fe indicaron que este lunes se realizará una conferencia de prensa por parte de las autoridades para insertar medidas y recomendaciones para padres y directivos.

Otro dato que se aportó es que este lunes varios colegios de Corrientes informaron que los alumnos asistieron sin mochila para evitar demoras en los ingresos.

Acera de Misiones, desde el Ministerio de Educación lanzaron un plan para difundir materiales específicos destinados a familias, equipos directivos y docentes, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo, destaca el medio Primera Edición.

Aunque en algunas provincias las medidas son más profundas, en todas las jurisdicciones se incrementaron los operativos de control.