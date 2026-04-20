Tres jóvenes quisieron entrar a viviendas y terminaron presos

Tres jóvenes fueron detenidos en barrio General Paz luego de intentar ingresar a robar en dos viviendas, donde se constataron daños materiales.

El procedimiento se concretó tras un operativo policial que permitió interceptarlos en la zona, luego de ser alertados por los intentos de ingreso a los domicilios.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron dos armas blancas, una varilla de hierro y otros elementos que los implicados llevaban consigo.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación del hecho.