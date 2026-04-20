Un auto robado, una persecución por las calles de Cosquín y una mujer detenida

Una joven de 20 años fue detenida en la ciudad de Cosquín y se logró el secuestro de un auto que había sido robado en la localidad cordobesa de Monte Cristo. La atraparon tras una persecución policial por el barrio Las Carmelitas y trascendió que iba a bordo de un Peugeot 408 que registraba un pedido de secuestro.

El hecho se produjo este lunes 20 de abril en horas de la madrugada en la zona de la calle Vélez Sarsfield. El personal de la Departamental Punilla Norte realizaba un patrullaje por la zona cuando detectó el rodado y al verificar el dominio del automóvil, a través del sistema policial, constataron que era requerido por la justicia.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, la conductora del vehículo ignoró la orden de detener su marcha y emprendió una huida a toda velocidad. Luego se internó en un descampado de la zona y trató de darse a la fuga a pie, aunque fue interceptada por los policías y trasladada hacia la comisaría local.

Finalmente, se procedió al secuestro del vehículo y se lo puso a disposición del magistrado interviniente.