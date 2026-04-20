Un motociclista perdió la vida tras haber chocado contra un caballo en el ingreso a Alta Gracia. El hecho ocurrió sobre la Autovía 5, trascendió que la víctima tenía 31 años e iba acompañado por otro hombre que se encuentra en grave estado.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 25, entre Villa del Prado y la rotonda de ingreso a la Ciudad del Tajamar. Dos hombres de 31 y 38 años circulaban en una motocicleta cuando, por causas que se investigan, impactaron contra un animal que se cruzó por la carpeta asfáltica y colisionaron contra una garita de transporte.

Como consecuencia del choque, el conductor (de apellido Barrionuevo), falleció en el acto.

Su acompañante fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo Illia, donde lucha por su vida. Es importante destacar, que el animal también murió en el lugar debido al fuerte golpe.