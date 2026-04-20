Un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada: investigan un presunto femicidio

Un caso estremecedor sacude a la localidad bonaerense de Claypole, donde un chico de 12 años halló el cuerpo de su madre enterrado en el patio de una vivienda. La investigación avanza bajo la hipótesis de un femicidio y apunta a la pareja de la víctima, que se encuentra prófuga.

El hecho salió a la luz el sábado 18 de abril, tras un llamado al 911 que alertó sobre la posible presencia de restos humanos en una casa del partido de Almirante Brown. Al arribar al lugar, la policía se entrevistó con la tía del menor, una mujer de 48 años, quien relató que el chico había estado cavando en el fondo del terreno y encontró un brazo. Según su testimonio, el nene reconoció un tatuaje de su madre, de 35 años, a quien no veía desde hacía más de dos semanas.

A partir de ese momento, los efectivos ingresaron a la vivienda —una construcción precaria de una sola planta— y confirmaron que había un cuerpo enterrado.

El relato del menor resultó clave para los investigadores. De acuerdo con lo que contó, el 2 de abril fue a visitar a su madre, pero lo atendió la pareja de ella, un hombre de 30 años, quien le dijo que la mujer había viajado a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese día le llamó la atención la presencia de tierra removida en el fondo del terreno.

Al día siguiente regresó y volvió a recibir la misma respuesta. Pero, según declaró, el hombre le dijo una frase inquietante: que no volvería a ver a su madre. Esa advertencia encendió las sospechas.

Finalmente, el sábado el chico decidió volver por su cuenta y dirigirse directamente al lugar donde había visto la tierra removida. Comenzó a cavar hasta dar con el macabro hallazgo. Conmocionado, avisó a su tía, quien se comunicó de inmediato con la policía.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones, la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a peritos de la Policía Científica. Tras la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Un detalle que impactó a los investigadores fue que el cadáver tenía un trapo en la boca, lo que refuerza la sospecha de un crimen violento.

La causa quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte, la fecha del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

En paralelo, se montó un operativo para dar con el principal sospechoso, que ya fue identificado pero continúa prófugo. Según trascendió, tanto la víctima como el acusado tenían antecedentes penales, aunque por estas horas la prioridad es reconstruir qué ocurrió y cómo se produjo el crimen.