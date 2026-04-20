Un niño resultó herido en el rostro tras ser atacado por un perro pitbull

La tranquilidad de barrio Müller se vio alterada por un violento episodio ocurrido en un domicilio de la calle José Manuel Solares al 200. En ese lugar, un niño de apenas seis años de edad sufrió lesiones de consideración tras ser atacado por un perro de raza pitbull, lo que motivó un rápido despliegue para asegurar su atención médica.

El incidente fue reportado por una mujer mayor de edad, quien se identificó como la propietaria del animal y tía de la víctima. De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el can habría arremetido contra el pequeño de manera inesperada, impactando directamente en la zona de su rostro. Ante la desesperación del momento, los familiares no esperaron el arribo de una ambulancia y trasladaron al menor por sus propios medios en un vehículo particular.

Una vez que ingresaron al Hospital de Niños, el personal médico de guardia procedió a realizar las curaciones necesarias para estabilizar al paciente. El diagnóstico oficial indicó que el niño presenta una lesión de carácter superficial, aunque los facultativos decidieron que permanezca en una de las salas del nosocomio bajo observación estricta para monitorear cualquier complicación posterior.

Las autoridades policiales ya tomaron intervención en el caso e iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las condiciones de seguridad en las que se encontraba el animal. El procedimiento quedó a cargo de la justicia, que buscará establecer si existió negligencia en la custodia del perro dentro del ámbito doméstico donde se produjo el ataque.