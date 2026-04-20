Viajaban con su hija y llevaban 23 kilos de cocaína ocultos en el auto

Una pareja fue detenida en Salta luego de que Gendarmería Nacional descubriera más de 23 kilos de cocaína ocultos en el vehículo en el que viajaban junto a su hija menor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1466, cuando efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” controlaron un Chevrolet Astra. Durante la inspección, los uniformados detectaron irregularidades en el sector trasero del rodado, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Con autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal y en presencia de testigos, los gendarmes retiraron los paneles laterales del baúl y descubrieron un doble fondo. En su interior había 42 paquetes rectangulares con una sustancia blancuzca.

Tras realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 kilos con 310 gramos.

Ante el hallazgo, ambos adultos fueron detenidos por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que la menor fue entregada a un familiar. El vehículo y la droga quedaron secuestrados.