Violento vuelco en Ruta A-174 en Colonia Tirolesa

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana, alrededor de las 06:50, sobre la Ruta A-174, en jurisdicción de Colonia Tirolesa.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 24 años que conducía un Peugeot 207 perdió el control por causas que se investigan. El vehículo despistó a la altura del kilómetro 12 y dio varios tumbos hasta quedar detenido sobre la banquina, en el sector conocido como la curva de Lombardo.

Al lugar acudió el servicio de emergencias, que trasladó al conductor al Hospital de Urgencias para una evaluación médica más compleja.

En el sitio también trabajaron Bomberos Voluntarios, quienes activaron el protocolo de seguridad ante la presencia de fluidos derramados, con el objetivo de prevenir mayores riesgos.