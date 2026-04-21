Amenazaron a una mujer con un arma y terminaron detenidos en Río Ceballos

Dos hombres fueron detenidos en Río Ceballos luego de haber amenazado a una mujer con un arma de fuego en la vía pública.

El hecho ocurrió momentos antes de que se desplegara un operativo policial que permitió ubicar a los sospechosos y proceder a su detención.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil en el que se trasladaban y un revólver, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.