Amenazaron a una mujer con un arma y terminaron detenidos en Río Ceballos

Amenazaron a una mujer con un arma y terminaron detenidos en Río CeballosDos hombres fueron interceptados por la Policía tras un operativo en el que también se secuestró un vehículo y un revólver.
Dos hombres fueron detenidos en Río Ceballos luego de haber amenazado a una mujer con un arma de fuego en la vía pública.
El hecho ocurrió momentos antes de que se desplegara un operativo policial que permitió ubicar a los sospechosos y proceder a su detención.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil en el que se trasladaban y un revólver, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.