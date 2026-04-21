Apuntan contra un cura por los abusos en el jardín de infantes de Carlos Paz

Un grupo de madres que enviaban a sus hijos al jardín de infantes del Instituto Parroquial Margarita A. de Paz, el establecimiento educativo de Villa Carlos Paz envuelto en la polémica por denuncias de abuso sexual contra menores, hicieron una volanteada para reclamar avances en la causa y apuntaron directamente contra un sacerdote.

Aseguran que todavía faltan receptarse «varios testimonios» y cuestionaron los tiempos de la justicia.

Las familias se presentaron esta tarde en las inmediaciones del colegio y colocaron carteles en postes y vehículos con una leyenda contundente: «Cura pedófilo. Protejamos a nuestros niños y niñas. Basta de silencio. Ayudanos a difundir». Estos volantes hicieron referencia a nueva información que surgió en el marco de la investigación y reclamaron que se intensifiquen las pericias para dar con el responsable de los ataques sexuales contra niños de la institución.

En diálogo con El Diario, las madres denunciaron: «Se está por cumplir un año de la primer denuncia y no tenemos respuestas, mientras los abogados solicitaron en reiteradas veces que se nos llame a declarar. Tenemos más información para ampliar y no podemos incorporarla al expediente porque la justicia no nos llama».

Las denuncias se originaron el 19 de mayo del año pasado, cuando la madre de una niña de cuatro años advirtió un sangrado en la ropa interior de la menor luego de retirarla del establecimiento educativo. La pequeña fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales de la salud constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente. Semanas después, se presentó una segunda denuncia que involucra a otra niña que asistía al mismo jardín.

Actualmente, ambas causas se tramitan por separado en la justicia de Villa Carlos Paz, una en la Fiscalía de Tercer Turno (a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez), y la otra en la Fiscalía de Segundo Turno (bajo la órbita del fiscal Ricardo Mazzuchi).